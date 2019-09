Zwei Ex-Kanzler als Schützenhilfe für Rendi-Wagner

Platz eins scheint für die SPÖ am 29. September nicht wirklich erreichbar zu sein. Doch entmutigen will man sich bei den Sozialdemokraten noch lange nicht lassen. „Um die Aufholjagd zu unterstützen, veröffentlicht die SPÖ Videos von hochrangigen SPÖ-Spitzenpolitikern, die Wahlen in nicht einfachen Situationen und entgegen der veröffentlichten Meinung und Prognosen von Experten gewonnen haben“, teilte die Partei am Donnerstag mit.