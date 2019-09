Auto nahe Venedig geknackt: Violine gestohlen

Unbekannte Täter haben in den Nachmittagsstunden des 26. Mai eine Violine samt zweier Bögen aus einem in Quarto d‘Altino in Italien abgestellten Pkw gestohlen. Laut der 23-jährigen Besitzerin aus Wien ist das Musikinstrument rund 16.000 Euro wert. Das Bundeskriminalamt hat am Donnerstag auf seiner Website Fotos zur Fahndung veröffentlicht.