Wanderer stürzte 12 Meter ab: schwer verletzt

Ein 23-jähriger Wanderer aus Frankreich hat sich am Mittwoch in Kühtai in Tirol (Bezirk Imst) schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei war der Mann im Bereich des „Pockkogels“ über einen rund zwölf Meter hohen Felsabsatz abgestürzt. Der Franzose war alleine unterwegs, er konnte jedoch noch selbstständig die Rettungskräfte alarmieren.