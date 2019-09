Alko-Lenker „landete“ mit Unfallwrack auf Gleisen

Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis fuhr am 4. September 2019 gegen 23.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße von der Ortschaft Rödt kommend in Richtung Rettenbrunn. In einer starken Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine abfallende Leitschiene auf. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals über eine etwa fünf Meter abfallende Böschung und kam auf den Gleisen der dortigen Bahnstrecke auf den Rädern zum Stillstand.