JETZT spricht Alaba über Hirschers Karriere-Aus!

Neben seinen acht Triumphen im Gesamtweltcup gewann Hirscher sieben WM-Titel und zweimal Olympia-Gold - den Titel als Österreichs „Sportler des Jahres“ luchste ihm in den vergangenen sieben Jahren nur Alaba zweimal (2013 und 2014) ab. Die beiden Sportler kennen einander von gemeinsamen Auftritten, unter anderem bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel. „Wenn es dann fix und offiziell ist, dann ist das natürlich sehr schade. Aber es ist seine Entscheidung“, sagte Alaba über den möglichen Rücktritt. „Er wird sich da auch, glaube ich, länger Gedanken darüber gemacht haben. Ich wünsche ihm nur das Beste für seine Zukunft - und nochmal Glückwunsch zu all dem, was er in seiner Karriere gemacht hat, und auch für uns, für Österreich.“