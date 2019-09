Theresa ist nach ihrer Operation wieder zu Hause

Klärendes Gespräch mit Versicherung

Das klärende Gespräch mit der Versicherung, von der sich die Familie im Stich gelassen fühlt, wird am 25. September stattfinden. „Ich werde da bestimmt nicht locker lassen und ganz klar aufzeigen was alles nicht funktioniert hat. So viel Geld können sie mir gar nicht zahlen, dass ich Stillschweige“, so der Vater.