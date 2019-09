Gastgeber China verliert in Overtime gegen Polen!

China hat die erste Niederlage bei der Basketball-WM im eigenen Land kassiert und muss um das Weiterkommen in die Zwischenrunde bangen! Der Gastgeber verlor am Montag in Peking mit 76:79 nach Verlängerung gegen Polen, das mit dem zweiten Sieg vorzeitig in die zweite Gruppenphase einzog. China muss nun am Mittwoch gegen Venezuela gewinnen, um sich für die Top-16 zu qualifizieren.