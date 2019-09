Ofen-Ratatouille

Die Sauce in einer Auflaufform gleichmäßig verstreichen. Die Gemüsescheiben überlappend abwechselnd von außen nach innen auf der Sauce in der Auflaufform anordnen. Die Pfanne mit Alufolie abdecken und im vorgeheizten Ofen bei 190° C 40 Minuten lang im Ofen backen. Danach die Folie entfernen und das Gericht weitere 20 Minuten lang backen. Mit etwas Pesto bestreichen und servieren.