Gestohlenes Geld entlarvt Festgenommenen als Täter

Gestohlenes Geld in Wohnung entdeckt

„Die Verdachtsmomente erhärteten sich“, hieß es seitens der Vorarlberger Polizei am Montag. So habe das gestohlene Bargeld in der Wohnung des Verdächtigen sichergestellt werden können. Bislang schweigt sich der 21-Jährige bezüglich der Tat aus. Er befindet sich in Auslieferungshaft und wird demnächst nach Österreich überstellt.