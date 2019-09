Großaufgebot sucht nach vermisster Ex-Skifahrerin

Olympia-Bronze im Slalom

Fernandez Ochoa hatte in ihrer Karriere vier Weltcuprennen für sich entschieden und 1992 als Höhepunkt ihrer Karriere in Albertville im Slalom Olympia-Bronze gewonnen. Es war die zweite und bis heute letzte olympische Medaille für Spanien in den alpinen Ski-Bewerben. Die erste hatte Jahre zuvor ihr Bruder Francisco (1950-2006) geholt, als er 1972 in Sapporo Gold im Slalom gewann.