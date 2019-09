Illegales Straßenrennen mit Tempo 180 in Wien

Einsatz für die Wiener Polizei in der Nacht auf Sonntag auf der Donauuferautobahn: Neun Autofahrer lieferten sich nach Ende des Tunnels Kaisermühlen in Fahrtrichtung Stockerau ein illegales Straßenrennen mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h. Die Polizei sperrte in der Folge die Auffahrt zur Nordbrücke und konnte so acht der Raser anhalten. Ein weiterer konnte zunächst zwar flüchten, doch später bekam auch er Besuch von der Exekutive.