Hamilton nach F2-Todesdrama: „Das ist schrecklich“

Hubert war in der zweiten Runde nach der Eau Rouge zunächst in die Begrenzungsmauer und dann zurück auf die Strecke geschleudert worden. An der Stelle, an der die 620-PS-Boliden mit Vollgas den Berg hinauf rasen, konnte der nachfolgende Juan Manuel Correa nicht mehr rechtzeitig bremsen, krachte ungebremst in den Wagen von Hubert. Der Aufprall war so heftig, dass Huberts Bolide in zwei Teile gerissen wurde. Correa überschlug sich.