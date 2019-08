KAC startet mit Sieg in Champions Hockey League

Tampere stellte durch Sami Moilanen in der 27. Minute auf 2:2, aber Matthew Neal sorgte in der 31. Minute für den Siegestreffer. Für die Kärntner geht es schon am Samstag (19.30 Uhr) wieder vor Heimpublikum gegen den norwegischen Meister Frisk Asker weiter. Bereits am Freitag treten die Vienna Capitals in Gruppe F daheim (19.30 Uhr) gegen Adler Mannheim und die Graz 99ers auswärts (18 Uhr) gegen Titelverteidiger Frölunda Göteborg an.