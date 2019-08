Ex-BZÖ-Generalsekretär trauert um seine Ehefrau

Ein tödliches Drama hat sich jüngst während einer Afrika-Reise in Namibia abgespielt und dabei zwei Frauen aus Österreich aus dem Leben gerissen. So starben die Ehefrau des ehemaligen BZÖ-Generalsekretärs Christian Ebner sowie deren Freundin im Zuge eines Autounfalls. Auch Ebner selbst, seine acht Jahre alte Tochter Yasmine und Schwiegermutter Eva waren offenbar in den Unfall involviert. Die Nachricht über den Tod seiner geliebten Ehefrau postete der ehemalige Politiker auf Facebook.