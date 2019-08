„Schnellste Frau auf vier Rädern“ verunglückt: tot

Die amerikanische Rennfahrerin und TV-Moderatorin Jessi Combs ist bei einem Trainingsrennen tödlich verunglückt. Die Polizei im Bezirk Harney County im US-Staat Oregon bestätigte laut US-Medien am Mittwoch, dass sich der Unfall am Vortag auf einer Rennpiste in der Alvord-Wüste zugetragen habe.