Dornauer sieht sich „fester im Sattel denn je“

Dornauer will mit Jugendorganisationen sprechen

Mit den Jugendorganisationen wie der Sozialistischen Jugend (SJ), der Aktion Kritischer SchülerInnen und dem Verband Sozialistischer StudentInnen (VSSTÖ) werde er auf jeden Fall das Gespräch suchen. Er könne deren Sorgen verstehen und werde sich mit ihnen austauschen. „Ich freue mich, dass wir so rührige Jugendorganisationen in der SPÖ Tirol haben“, meinte der Landesparteichef.