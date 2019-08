SPÖ will bis zu 35 Prozent Steuer auf Erbschaften

Jetzt ist dieser Zeitunkt für Rendi-Wagner gekommen: Die SPÖ nimmt sich mit der „Millionärssteuer“ nun offenbar wieder „ihres Kernthemas an, das schon Ex-Parteichef Werner Faymann im Wahlkampf 2013 propagiert hatte“, heißt es dazu in der „Presse“. Vermögen bis zu einer Million Euro sollen steuerfrei vererbt werden können, wie Drozda am Dienstag gegenüber der Tageszeitung die SPÖ-Pläne ausführte. Zwischen einer Million und zehn Millionen Euro wäre nach den Vorstellungen der Sozialdemokraten eine Steuer in Höhe von 25 Prozent fällig.