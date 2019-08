„Jedes Kind, das Kopftuch trägt, ist eins zu viel“

Anyanwu: „Mädchen fühlen sich durch Kreuz unterdrückt“

„Wir hören in den Schulen oft, dass sich Mädchen von einem Kreuz im Klassenzimmer unterdrückt fühlen, aber natürlich haben sie dann nicht die Möglichkeit, das zu sagen, weil ja immer nur Musliminnen die Angriffsfläche sind“, sagt die Bundesvorsitzende von „Aktion kritischer Schüler_innen“, Noomi Anyanwu. Unterdrückung sei außerdem nichts Religiöses und gebe es auch in christlichen Haushalten. Es brauche daher Maßnahmen, wie man Frauen allgemein stärken könne: „Mich persönlich stört es, dass die ÖVP vor allem sagt, dass sie feministisch und integrativ ist, aber dabei genau das Gegenteil ist. Das ist dann das, was die Leute anfangen zu glauben.“