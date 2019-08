ÖVP will Kopftuchverbot jetzt auch für Lehrerinnen

„Ein deutlich sichtbares demonstratives Symbol“

Ein Kopftuch sei ein deutlich sichtbares demonstratives Symbol, das Schüler politisch beeinflussen könne, so die ÖVP. Denn wenn Lehrerinnen Kopftuch tragen, würden sie „implizit die Neutralität des Staates untergraben und ein Gesellschaftssystem propagieren, in dem die Frau nicht dieselbe Stellung hat wie in unserer westlichen, aufgeklärten Gesellschaft“, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Papier.