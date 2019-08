Giftige Kobra entwischt: Vier Wohnhäuser evakuiert

Suche nach Giftschlange dauert an

Die entwischte Kobra war am Sonntagnachmittag in einem Haus gesehen worden, wo sie zuvor aus einer Wohnung entwichen sein muss. In einem Umkreis von 500 Metern um das Haus sei besondere Vorsicht geboten, erklärte die Feuerwehr. Auch Montagfrüh dauerte die Suche nach der Giftschlange laut einem Polizeisprecher weiter an.