Regierung bleibt bei Plänen für das Leitspital

Für einen politischen Knalleffekt hatte der „Krone“-Aufmacher „Fällt jetzt das Spitalsprojekt ins Wasser?“ in der Steiermark gesorgt: Weil dem Vorzeigeprojekt von Schwarz und Rot, dem Leitspital in Stainach-Pürgg, wegen dessen Bodenbeschaffenheit eine Kostenexplosion auf eine halbe Milliarde Euro droht, mussten die Landtagsabgeordneten am Montag stundenlang „sondersitzen“.