Lobnig erfüllt Pflicht - 4 ÖRV-Boote direkt weiter

Am Montag in der Zwischenrunde im Einsatz ist Lukas Reim im Männer-Einer. Er landete am Sonntag im Vorlauf an der vierten Stelle, nur für die Top 2 jedes Rennens ging es direkt ins Viertelfinale. Ebenfalls in der Zwischenrunde muss der Vierer ohne mit Gabriel Hohensasser, Maximilian Kohlmayr, Rudolph und Ferdinand Querfeld antreten. Sie waren zwar Dritte im Vorlauf, aber nur der Sieger zog direkt ins Halbfinale ein. Auch der Doppelvierer mit Thomas Lehner/Armin Auerbach/Julian Brabec/Jörg Auerbach muss als Vorlauf-Fünfter die Chance über den Zwischenlauf suchen.