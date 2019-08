Italien: Regierungsgespräche drohen zu scheitern

Verhandlungen werden am Montag fortgesetzt

Zingaretti erklärte, dass die Verhandlungen mit den Fünf Sternen am Montag fortgesetzt würden. Die beiden Parteien haben bis Dienstag Zeit für Gespräche. Danach startet Staatspräsident Sergio Mattarella eine zweite Runde politischer Konsultationen. Sollte diese ergebnislos zu Ende gehen, würde es in Italien nach der von der Lega per Koalitionsbruch ausgelösten Regierungskrise zu Neuwahlen kommen. In den vergangenen 14 Monaten hatten die Fünf Sterne gemeinsam mit der Lega regiert.