Rumänen wollten 28.000 Euro für Arbeiten am Dach

Drei rumänischen Staatsbürger, 33, 27 und 31 Jahre alt, boten einem 75-Jährigen aus dem Bezirk Braunau an dessen Wohnadresse diverse Reparaturarbeiten am Vordach bzw. Dach des Anbaues zum Wohnhaus an. Nach Beendigung der Arbeiten nach zirka eineinhalb Stunden forderten die drei Rumänen eine Summe von 28.000 Euro für die durchgeführten Arbeiten inklusvie verwendeten Materials.