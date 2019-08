Kühner fiel in Rotterdam zurück & stieg aus EM aus

Die Springreiter aus Belgien haben am Freitag bei den Pferdesport-Europameisterschaften in Rotterdam in der Teamwertung vor Deutschland und Großbritannien Gold geholt. Das siegreiche Quartett kam auf 12,07 Fehlerpunkte und distanzierte damit die deutsche Equipe (16,22) sowie die Briten (21,41) klar. Österreichs Team war am Donnerstag ausgeschieden, im Einzel fiel Max Kühner auf Rang 23 zurück.