Türkis-rotes Zuckerl an Mieter kommt vor der Wahl

SPÖ scheiterte bisher immer an ÖVP-Veto

Die Roten fordern ein Ende der Maklergebühren für Mieter schon lange, scheiterten aber immer am schwarzen Veto. Und siehe da: Die Türkisen kündigten nun gleich an, dem Vorhaben sofort zuzustimmen. „Wir werden entsprechende Vorhaben im Parlament unterstützen“, erklärt die Partei. Eine Zustimmung der FPÖ zeichnet sich eher nicht ab, wäre letzthin aber auch nicht vonnöten.