Mölzer: „Bin ich im falschen Film?“

Lugar: „Strache hat eine Bekanntheit wie der Papst“

FPÖ-Nationalratsabgeordneter Robert Lugar muss um Vorzugsstimmen kämpfen, um nach der Wahl wieder im Plenarsaal Platz nehmen zu dürfen. Seinen Aussagen zufolge ist er „sehr zuversichtlich“, dass ihm das gelingen wird. In der Sendung zeigte der Mann, der schon bei verschiedensten Parteien unterkam, vor allem als größter Befürworter Straches auf. „Er äußert sich, weil Leute auch hören wollen, was er sagt. Wo er das tut, ist ja unerheblich“, so Lugar zur Diskussion um Straches Facebook-Seite. „Da er in Österreich eine Bekanntheit hat wie der Papst, wird er auch gehört. Deshalb muss man ihn sinnvoll einbinden und ich glaube, dass es da auch schon einige Überlegungen gibt.“