Mölzer: „Doppelmoral und Dilettantismus“ in FPÖ

„Die schwarz-roten Proporz-Profis, die das mit großer Selbstverständlichkeit und ohne jedes Unrechtsbewusstsein tun, gehen da wesentlich routinierter vor. Bei den Freiheitlichen versteht man es teilweise nicht einmal, die primitivsten Compliance-Regeln einzuhalten“, schrieb Mölzer am Mittwoch in einem Gastkommentar in der „Kleinen Zeitung“. Mölzer hatte nach der Ibiza-Affäre die Regierungsfähigkeit der FPÖ bezweifelt und sich selbst gefragt: „Bin ich am Ende seit Jahrzehnten in der falschen Partei?“