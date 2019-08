Frequency-Müllhalde: „Eine Frechheit!“

Hier das Kommentar im Wortlaut:



Ich finde es eine Frechheit, sich an einem Ort aufzuhalten um Spaß zu haben und ihn dann so zu verlassen. Kein Wunder, wenn die Verbote, Gesetze, Strafen, Vorschriften in unserem Leben immer mehr werden oder alles immer mehr reglementiert wird, wenn sich offensichtlich viele Menschen so verantwortungslos benehmen. Vielleicht muss man schon jeden Besucher mit Daten erfassen und was er mitgebracht hat - um beim Verlassen des Festes zu kontrollieren, ober er auch alles wieder dabei hat. Wenn was fehlt, 2 Std. Müll sammeln, ersatzweise 1000 Euro Strafe.