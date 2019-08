Grenzsoldat schießt jungen Kameraden (20) an

Operation erfolgreich verlaufen

Der Verletzte wurde am Nachmittag erfolgreich operiert. Er wachte gegen 17 Uhr auf und war laut Militär sofort ansprechbar. Die in der Nähe befindlichen vier Soldaten - unter ihnen auch der Träger der Waffe, aus der der Schuss kam - werden durch Psychologen des Bundesheeres betreut. Die Männer waren ursprünglich in der Julius-Raab-Kaserne in Mautern an der Donau (Niederösterreich) stationiert.