Pongauer verletzte zwei Polizistinnen

Ein Zeuge meldete einer vorbeifahrenden Polizeistreife am Sonntag gegen vier Uhr früh eine Rauferei in der Griesgasse. Vor Ort trafen die Beamten zwei Männer an, die einander wüst beschimpften. Die Polizisten wollten den Sachverhalt klären, dabei wurde eine Beamtin von einem 27-Jährigen aus Bischofshofen beschimpft.