Ein türkiser Plastik-Rebell und ein altes Sackerl

Umweltbewusstsein schon in den 80ern

Das scharfe „ß“ ist heute an solcher Wortesstelle weg, derGrundgedanke aber - „Jute statt Plastik“ - ist aktueller denn je. So freut sich Wöginger über die Erinnerung daran, dass sein ÖVP-Bund schon in den 80er-Jahren solches Umweltbewusstsein im Alltag propagierte.