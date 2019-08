Motorrad-Rambo Fenati meldete sich mit Pole zurück

Nach der Wiedererlangung seiner Rennlizenz ist „Bad Boy“ Romano Fenati auch sportlich wieder in der Motorrad-WM angekommen. Der Italiener geht beim Österreich-Grand Prix in Spielberg am Sonntag aus der Pole-Position in das Rennen der Moto3-Klasse. Seine MotoGP-Kollegen begrüßten die Rückkehr Fenatis.