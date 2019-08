Tansania: 60 Tote bei Explosion von Tanklastwagen

Bei der Explosion eines Tanklastwagens sind am Samstag in Tansania in Ostafrika mindestens 60 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Die meisten Opfer seien zu dem Unglücksort geeilt, um Treibstoff aus dem Tanklaster abzuzapfen, sagte der regionale Polizeichef Willbrod Mtafungwa.