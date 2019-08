Betrunkener rammt Laterne, verliert geladene Waffe

Ein Betrunkener hat sich am Donnerstagabend schwer bewaffnet per Rad auf den Weg gemacht. Blöderweise rammte der 51-Jährige auf der Lassallestraße in Wien-Donaustadt eine Straßenlaterne, wobei er sich nicht nur verletzte, sondern eine illegale - und geladene - Pistole verlor. Gegen den Österreicher, der auch noch ein Messer und Drogen dabei hatte, besteht ein aufrechtes Waffenverbot.