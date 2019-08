Auf der Traun entsteht eine künstliche Riesenwelle

„Im Herbst 2015 tauchte erstmals die Idee auf, an der Ebenseer Traun in der Nähe der Miesenbachmühle den Bau einer künstlichen Welle zu planen. Nach der ersten Auswertung der Daten war klar, dass an dieser Stelle der Traun das Potenzial für eine der besten und größten stehenden Wellen der Welt vorhanden ist“, strahlte Max Neuböck beim gestrigen Spatenstich.