Salzburger „Bullen“ bei 0:1 gegen Real bärenstark!

Bei Salzburg überzeugte auch die zweite Garnitur. Defensiv standen die „Bullen“ bereits deutlich besser als vergangene Woche, als sie in einem weiteren hochkarätigen Test zu Hause gegen Chelsea mit 3:5 verloren hatten. Real hatte in der Vorbereitung bisher mit schwachen Ergebnissen zu kämpfen. Zidane musste sich nicht zuletzt nach einem 3:7 in den USA gegen Atletico Madrid bereits Kritik gefallen lassen. Vor dem Liga-Start testet Real noch am Sonntag in Rom gegen AS Roma. Salzburg trifft am Samstag (17 Uhr) in der Liga zu Hause auf den WAC.