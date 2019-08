„Angriff“ auf dänische Steuerbehörde in Kopenhagen

Polizei: „Jemand hat das Gebäude absichtlich angegriffen“

Es handle sich um „einen Angriff, den wir nicht akzeptieren können oder wollen“, erklärte der Chefinspektor in der dänischen Hauptstadt, Jørgen Bergen Skov. Auf einer Pressekonferenz sagte er: „Das ist kein Unglück. Jemand hat das Gebäude absichtlich angegriffen.“ Er unterstrich, dass es sich nicht um eine Attacke auf Personen, sondern gegen das Gebäude gehandelt habe. Ermittler und Sprengstoffspürhunde waren am Mittwoch am Ort des Geschehens unterwegs.