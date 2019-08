Real gibt sich heute in Salzburg königlich „scheu“

Und weil es in der aktuellen Vorbereitung etwa beim Test-3:7 gegen Atletico noch so gar nicht nach Plan lief, der geplante Ronaldo-Nachfolger Eden Hazard schwächelt, liegt Ärger in der Luft. Umso geehrter darf sich Österreichs Meister fühlen, heute in einer derart wichtigen Phase Reals Sparringpartner in Salzburg zu sein: Vorm La-Liga-Auftakt am 17. August bei Celta „tanzt“ das „weiße Ballett“ nur noch am Sonntag die Generalprobe in Italien bei AS Rom.