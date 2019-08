Feuerwehrmann zündete Scheune und Container an

Ein Feuerwehrmann aus dem Weinviertel sitzt derzeit in Haft. Denn die Vorwürfe gegen den 28-Jährigen wiegen schwer. Ihm wird angelastet, mehrere Brände gelegt zu haben, darunter in einer Scheune. „Ich lösche gerne und wollte die Einsatzhäufigkeit meiner Heimatwehr erhöhen“, so sein Geständnis im Verhör.