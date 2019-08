Gespräche laufen: 2021 F1-Rennen in Saudi-Arabien?

Gleiche Rechte für Frauen

Die Formel 1 erwarte von Saudi-Arabien „umfassende“ Zusicherungen für den Fall einer Übereinkunft, hieß es in der „Times“. Dabei gehe es auch um die in der Rennserie beschäftigten Frauen, denen die gleichen Rechte zugestanden werden müssten wie ihren männlichen Kollegen. Seit dem vergangenen Jahr dürfen Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren, was ihnen zuvor verboten war. Zuletzt hatten Frauen auch mehr Reisefreiheit erhalten.