KI soll Kinderpornografie im Internet erkennen

Praktisch nicht in den Griff zu bekommen

„Die Behörden schaffen es nicht, der riesigen Datenmengen Herr zu werden“, klagte der Innenminister. Nach Angaben der Stabsstelle gegen Kinderpornografie in Nordrhein-Westfalen kann ein Sachbearbeiter im Durchschnitt 500 Bilder in einer Stunde anschauen. Bei dem Kriminalitätskomplex gehe es aber um die unvorstellbare Menge von drei Petabyte (ein Petabyte entspricht einer Million Gigabyte).