„Modern Warfare“: Erster Blick auf den Multiplayer

Nicht weniger als die „ultimative Multiplayer-Spielwiese“ wollen Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward mit „Call of Duty: Modern Warfare“ bieten, das weltweit am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Ein neuer Trailer stimmt bereits auf die „bislang eindringlichste Multiplayer-Erfahrung“ der Shooter-Serie ein.