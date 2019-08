Pensionistin: „Plötzlich war Loch in Decke“

Eine böse Überraschung gab es für die Pensionistin Adelheid J. aus dem Wiener Bezirk Floridsdorf. Als sie nach einem mehrtägigen Spitalsaufenthalt nach Hause kam, war plötzlich überall Staub in der Wohnung. Ursache für die Verwüstung: ein Loch in der Decke der Toilette, das bei Arbeiten in der Wohnung oberhalb entstanden ist.