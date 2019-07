Sebastian Ofner fordert am Mittwoch Dominic Thiem

Sebastian Ofner hat zwei Jahre nach seinem sensationellen Lauf ins Halbfinale von Kitzbühel in der Gamsstadt auf die Siegerstraße zurückgefunden. Der 23-jährige Steirer besiegte am Dienstag den gleich alten Niederösterreicher Lucas Miedler nach 102 Minuten mit 7:6(1), 7:6(5). Nun misst er sich am Mittwoch mit Topstar Dominic Thiem.