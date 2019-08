„Das Wasser ist direkt auf uns zugekommen“

Sanierungsarbeiten laufen auf Hochtouren

Am „Tag danach“ waren die Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebieten bereits in vollem Gange. Drei Millionen soll die Sanierung der Pass-Gschütt-Straße zwischen Rußbach und Abtenau kosten. Die Fahrbahn ist an zwei Stellen weggespült. Weitere zwei Millionen wird die Neuhausbrücke verschlingen. Eine Million Euro sind für die Reparatur der Gemeindestraßen in Rußbach nötig. Eine weitere Million machen die Schäden an 25 Privathäusern und mehreren Firmen aus.