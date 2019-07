Donau ist durch Klimakrise in größter Gefahr!

Der „Joint Danube Survey 4“ (JDS4) an der Donau ist die weltweit umfangreichste Untersuchung eines großen Flusses und seiner Zubringer. Nach dem offiziellen Start Ende Juni in Budapest finden nun die Probenahmen an den vier österreichischen Messstellen statt. Ziel ist die Erfassung der Biologie, Chemie und Gewässerstruktur. Fische werden dabei untersucht, neue Kontrollmethoden eingesetzt und Mikroplastik erstmals erfasst. Der Wert dieser weltweit einzigartigen Fluss-Untersuchung liegt in der hohen Vergleichbarkeit der Ergebnisse für die Donau von der Quelle bis zur Mündung ins Schwarze Meer.