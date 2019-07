Pep: „Er ist das größte Talent, das ich je sah“

„Er hatte einen Monat Ferien und ich habe ihn jetzt schon so fit erlebt. Er braucht nicht lange, um sich gut zu fühlen. Er ist das größte Talent, das ich je gesehen habe. Er hat das Zeug, nicht nur in England, sondern weltweit der beste Fußballer zu werden (...) Fodens Problem ist manchmal, dass sein Coach (Guardiola selber) ihn nicht in die Startformation stellt“, meinte Guardiola selbstironisch.