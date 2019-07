Das Bademeisterleben ist keine Fernsehserie

Beim Begriff „Bademeister“ denken viele an das klassische Bild aus der Serie „Baywatch“. Doch in Tirol läuft es anders als in Malibu. Die Sicherheit und der Komfort der Badegäste stehen natürlich im Fokus, doch Claus Triendl, Betriebsleiter des Baggersees in der Roßau und Bademeister, gibt ehrlich zu: „Wir retten nicht jeden Tag Leben.“ Doch was macht ein Bademeister dann den ganzen Tag, besonders wenn das Wetter nicht mitspielt?