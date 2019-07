Baselitz & Lichtenstein bringen Festspielglanz

Hochkarätig wie die Kunst waren Samstag Mittag auch die Besucher der Roy Lichtenstein-Schau in der Galerie Ropac. Nebst Dorothy Lichtenstein, der Witwe des führenden Wegbereiters der Pop Art-Bewegung, sowie den Künstlern Valie Export und Marc Qinn, begrüßte der internationale Kunstplayer Thaddaeus Ropac auch Richard Wagners Urenkelin Nike Wagner. „Ich schätze Ropacs Auswahl sehr. Neben Lichtensteins Werken, geben diesen Sommer auch Partituren, Briefe und Archivmaterial Einblicke in Luigi Nonos Oper ,Prometheus.“ Dem noch nicht genug präsentiert der deutsche Maler und Bildhauer Georg Baselitz in der oberen Etage der Villa Kast seine am Kopf stehenden großformatigen Bilder, und war Samstag bei der Eröffnung auch persönlich zugegen.